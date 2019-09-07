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Павел Колобков — об изменении лимита в КХЛ: «Нельзя просто так его изменить»

18:09
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Министр спорта России Павел Колобков высказал свое мнение об изменении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

— Есть много объективных обстоятельств, есть и позиция федерации, и КХЛ, это личная позиция президента ЦСКА Игоря Есмантовича, — цитирует Колобкова ТАСС. — Нельзя просто так изменить, нужно проанализировать, как лимит на легионеров отразился на позиции сборных, на популярности вида спорта. Надо принимать решение в совокупности.

Ранее Есмантович выступил с предложением смягчить ограничение на количество иностранных игроков в российских командах лиги. На данный момент российские клубы КХЛ имеют право заявлять на матч не больше пяти иностранных игроков.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6858050

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