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Павел Коледов: «Возникло ощущение, как будто отдали игру сопернику»

20:12
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Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал результат матча с «Амуром» (3:2).

— Мы хорошо начали матч, создали опасные моменты, но реализация хромает — это видно, — приводит слова игрока официальный сайт КХЛ. —  Потом возникло ощущение, как будто отдали игру сопернику, пропустили в большинстве. Однако в третьем периоде все-таки сумели забить гол и вырвали победу. На тренировках при отработке большинства все получается, но в игре делаем что-то другое, отходим от плана. Мне кажется, мы слишком мало бросаем по воротам, больше катаем шайбу по площадке.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/14/456131.html

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