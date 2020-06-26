Форвард ЦСКА Павел Карнаухов поделился впечатлениями от продления контракта с армейским клубом до 2023 года.

— Горд защищать армейский клуб и чтить армейские традиции, — приводит слова Карнаухова официальный сайт ЦСКА. — Я люблю хоккей, армия и сопутствующая тематика с самого детства нравились мне — это не секрет.

Продления договора это только шаг, нужен результат. Надо показывать свой лучший хоккей. Задачи на сезон — кубковые. Перед нами всегда стояла, стоит и будет стоять одна цель — побеждать.

?Надеюсь, порадую болельщиков. Мы будем делать все возможно для победы.