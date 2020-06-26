Павел Карнаухов — о продлении контракта: «Горд защищать армейский клуб и чтить армейские традиции»
14:18
Форвард ЦСКА Павел Карнаухов поделился впечатлениями от продления контракта с армейским клубом до 2023 года.
— Горд защищать армейский клуб и чтить армейские традиции, — приводит слова Карнаухова официальный сайт ЦСКА. — Я люблю хоккей, армия и сопутствующая тематика с самого детства нравились мне — это не секрет.
Продления договора это только шаг, нужен результат. Надо показывать свой лучший хоккей. Задачи на сезон — кубковые. Перед нами всегда стояла, стоит и будет стоять одна цель — побеждать.
?Надеюсь, порадую болельщиков. Мы будем делать все возможно для победы.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/intervyu/pavel_karnaukhov_pered_nami_vsegda_stoyala_stoit_i_budet_stoyat_odna_tsel/
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