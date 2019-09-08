Голкипер «Спартака» Павел Хомченко поделился эмоциями после дебюта в КХЛ. 24-летний вратарь вышел на лед в матче с минским «Динамо» (4:5).

— Ждал своего шанса и вот доверили, вышел. Опыт уже был, поэтому выходил спокойно, делал свою работу, старался помогать команде, — цитирует Хомченко официальный сайт КХЛ.

Причины поражения? Это вопрос, скорее, к тренерскому штабу, я стараюсь концентрироваться на своих действиях. Что касается решающей шайбы — обзор был закрыт, нападающий соперника попал удачно.

Если говорить о ситуации, в которой я вышел на замену, — счет быт 4:4, все равно, что 0:0, ребята в третьем периоде создали много моментов, молодцы, но где-то вратарь соперника хорошо сыграл, где-то она просто не зашла... Но ничего страшного. Надо проанализировать, работать, и все будет нормально.

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