Нападающий «Сибири» Гоголев: «Игру с «Салаватом Юлаевым» надо просто забыть»
Нападающий «Сибири» Павел Гоголев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:5).
— Вроде бы первый период хорошо отыграли, второй провалили, в третьем, уже когда двадцать минут остается, сложно сравнять, четыре гола забить. Но в целом, в третьем периоде мы хорошо сыграли, меньшинство хорошо отыграли четыре минуты.
— Что нужно поменять, чтобы прервать неудачную серию?
— Не знаю. Тренироваться, попробовать забыть эту поездку, особенно эту игру. В целом, мы хорошо с «Барысом» сыграли, хотя и не взяли очки, с «Металлургом» тоже хорошо играли и не взяли очки, а сегодняшнюю игру просто забыть надо. Сейчас есть пару дней, чтобы тренироваться, восстановиться и уже домашнюю встречу нормально отыграть.
— Как у вас в Северной Америке делали в такие моменты, может собирались вместе с командой?
— Да то же самое, что и тут. Понятное дело, что в раздевалке посидели, поняли, что с «Барысом» и «Металлургом» должны были очки брать, сегодня не имели права на второй период так выходить. Ладно они один гол забили, но не нужно было сдаваться, надо продолжать бороться, а не после одного гола сдаться и отдать весь период.
— Почему команда и в прошлых матчах вела, а потом сопернику удавалось переломить ход встречи?
— Да не знаю. Может быть, такой у нас этап. В прошлом году тоже так было, плохо начали сезон. Надо просто продолжать тренироваться, забывать о таких матчах и делать выводы. Нужно сесть с командой, посмотреть видео, как мы сейчас сели в раздевалке, поговорили, обсудили, что просто не имеем права на второй период так выходить.
София Митченкова
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -