Нападающий «Сибири» Гоголев: «Игру с «Салаватом Юлаевым» надо просто забыть»

Нападающий «Сибири» Павел Гоголев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:5).

— Вроде бы первый период хорошо отыграли, второй провалили, в третьем, уже когда двадцать минут остается, сложно сравнять, четыре гола забить. Но в целом, в третьем периоде мы хорошо сыграли, меньшинство хорошо отыграли четыре минуты.

— Что нужно поменять, чтобы прервать неудачную серию?

— Не знаю. Тренироваться, попробовать забыть эту поездку, особенно эту игру. В целом, мы хорошо с «Барысом» сыграли, хотя и не взяли очки, с «Металлургом» тоже хорошо играли и не взяли очки, а сегодняшнюю игру просто забыть надо. Сейчас есть пару дней, чтобы тренироваться, восстановиться и уже домашнюю встречу нормально отыграть.

— Как у вас в Северной Америке делали в такие моменты, может собирались вместе с командой?

— Да то же самое, что и тут. Понятное дело, что в раздевалке посидели, поняли, что с «Барысом» и «Металлургом» должны были очки брать, сегодня не имели права на второй период так выходить. Ладно они один гол забили, но не нужно было сдаваться, надо продолжать бороться, а не после одного гола сдаться и отдать весь период.

— Почему команда и в прошлых матчах вела, а потом сопернику удавалось переломить ход встречи?

— Да не знаю. Может быть, такой у нас этап. В прошлом году тоже так было, плохо начали сезон. Надо просто продолжать тренироваться, забывать о таких матчах и делать выводы. Нужно сесть с командой, посмотреть видео, как мы сейчас сели в раздевалке, поговорили, обсудили, что просто не имеем права на второй период так выходить.

София Митченкова