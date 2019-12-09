Павел Елизаров стал игроком «Салавата Юлаева»
18:58
«Салават Юлаев» произвел обмен с «Авангардом». В Уфу перешел молодой защитник Павел Елизаров, а в обратном направлении проследовал игрок обороны Семен Чистяков, сообщает официальный сайт уфимской команды.
Елизаров родился 9 июня 2001 года в Омске. Последнее время он выступал в МХЛ в составе «Омских ястребов», где в 97 матчах набрал 52 (10+42) очка.
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https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev-proizvyol-obmen-s-avangardom/
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