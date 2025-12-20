Десятков: «Победа над «Шанхай Дрэгонс» далась с большим трудом»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу над «Шанхай Дрэгонс» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«В целом, могу сказать, что матч получился непростым, это было ожидаемо. Победа далась с большим трудом. Она была нам очень нужна, чтобы ребята поверили в себя. На фоне серии поражений были нервозные действия с нашей стороны, хотя моментами показывали неплохой хоккей. Допускали много ошибок, пришлось много терпеть», — цитирует пресс-служба лиги Десяткова.

«Лада» набрала 25 очков в 36 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Шанхай» идет на 9-й строчке — 36 очков в 35 играх.