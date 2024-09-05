Десятков: «Хотелось выиграть в первом матче в роли главного тренера клуба КХЛ»
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Игра сегодня у нас откровенно не получилась. Начали нервозно. Попытки убрать эту нервозность периодически какой-то результат давали, но как такового рисунка игры у нас не было. Моменты были, но мы их транжирили — не хватило в завершении хладнокровия, мы сегодня много угодничали. Были ли особенные чувства перед первым матчем в роли главного тренера клуба КХЛ? Хотелось выиграть. Хорошо, что это желание есть, есть неугомонность определенная, чего, к сожалению, моим хоккеистам сегодня немного не хватило. Делаем выводы, к следующей игре, надеюсь, будем в своей стихии», — цитирует пресс-служба лиги Десяткова.
«Адмирал» 6 сентября сыграет на выезде с «Куньлунем». «Витязь» 7 сентября примет «Амур».
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