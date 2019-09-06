Павел Дедунов: «В такой команде, как «Авангард», всегда черпаешь что-то новое»

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов в интервью «Известиям» отметил, что доволен первыми месяцами в омском клубе. Ранее он играл за «Амур».

— Насколько уже привыкли к «Авангарду», с учетом того что ранее в карьере не играли за клуб с такими амбициями?

— Я знал, куда шел. Поэтому для себя решил, что должен делать в команде. Мне понятно, что от меня требуется. Испытываю только радостные эмоции от того, что пришел в «Авангард».

— Что нового почерпнули для себя во время предсезонной работы с тренерами Бобом Хартли и Вячеславом Козловым?

— В такой команде каждый день черпаешь для себя что-то новое. В первую очередь отмечу, что хоккей — это игра нюансов и мелочей. Из них складываются и большие победы, и обидные поражения. Это, пожалуй, главное, что отмечу из первых месяцев работы с Бобом Хартли, Вячеславом Козловым и всеми хоккеистами «Авангарда».

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