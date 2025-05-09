Дедунов: «Найти замену ушедшим игрокам — это по силам СКА»

Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал уход из команды таких игроков, как Евгений Кузнецов, Александр Никишин, Иван Демидов, Арсений Грицюк и Захар Бардаков.

«Те ребята, которые ушли, сделали свой выбор. Они хотят попробовать свои силы в НХЛ. Хочется пожелать им удачи, чтобы все сложилось хорошо там. Это очень серьезный вызов для каждого из них. А для нас это тоже хороший вызов. Мы не сможем добиться успеха, выиграть Кубок Гагарина, если будем смотреть назад.

Нам надо двигаться вперед. У нас в составе будут другие ребята, с которыми мы будем идти дальше. В клубе позитивный настрой на следующий сезон. Думаю, тренерский штаб и менеджмент СКА сделают определенные выводы и найдут кого взять на рынке, чтобы усилить команду. Найти замену ушедшим игрокам — это по силам клубу», — цитируют «Известия» Дедунова.