9 мая, 06:16

Дедунов: «Найти замену ушедшим игрокам — это по силам СКА»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал уход из команды таких игроков, как Евгений Кузнецов, Александр Никишин, Иван Демидов, Арсений Грицюк и Захар Бардаков.

«Те ребята, которые ушли, сделали свой выбор. Они хотят попробовать свои силы в НХЛ. Хочется пожелать им удачи, чтобы все сложилось хорошо там. Это очень серьезный вызов для каждого из них. А для нас это тоже хороший вызов. Мы не сможем добиться успеха, выиграть Кубок Гагарина, если будем смотреть назад.

Нам надо двигаться вперед. У нас в составе будут другие ребята, с которыми мы будем идти дальше. В клубе позитивный настрой на следующий сезон. Думаю, тренерский штаб и менеджмент СКА сделают определенные выводы и найдут кого взять на рынке, чтобы усилить команду. Найти замену ушедшим игрокам — это по силам клубу», — цитируют «Известия» Дедунова.

Источник: «Известия»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • андр

    Газпром рулит

    09.05.2025

    • Минское «Динамо» может подписать Бокуна

    Форвард «Локомотива» Каюмов — Сурине: «Егор — оторва. Это его хорошая черта»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 28 21 7 44
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 29 16 13 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 29 13 16 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Адмирал 25 10 15 24
    10 Салават Юлаев 26 10 16 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 28 19 9 40
    2 Торпедо НН 30 18 12 39
    3 Северсталь 28 19 9 38
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Спартак 27 14 13 31
    7 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 25 6 19 17
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 19:00 Локомотив – Шанхай Дрэгонс - : -
    19.11 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
    Все результаты / календарь

