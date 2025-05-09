Дедунов: «Найти замену ушедшим игрокам — это по силам СКА»
Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал уход из команды таких игроков, как Евгений Кузнецов, Александр Никишин, Иван Демидов, Арсений Грицюк и Захар Бардаков.
«Те ребята, которые ушли, сделали свой выбор. Они хотят попробовать свои силы в НХЛ. Хочется пожелать им удачи, чтобы все сложилось хорошо там. Это очень серьезный вызов для каждого из них. А для нас это тоже хороший вызов. Мы не сможем добиться успеха, выиграть Кубок Гагарина, если будем смотреть назад.
Нам надо двигаться вперед. У нас в составе будут другие ребята, с которыми мы будем идти дальше. В клубе позитивный настрой на следующий сезон. Думаю, тренерский штаб и менеджмент СКА сделают определенные выводы и найдут кого взять на рынке, чтобы усилить команду. Найти замену ушедшим игрокам — это по силам клубу», — цитируют «Известия» Дедунова.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -