Нападающий Павел Дедунов поделился эмоциями от перехода в "Авангард". 2 мая форвард заключил с "ястребами" соглашение на два сезона. В прошлом сезоне КХЛ Дедунов играл за "Амур".

– Об интересе со стороны Омска мне сообщил агент через некоторое время после окончания сезона. Я долго не раздумывал – сразу решил, что хочу играть в этой команде. Моя цель – быть полезным на поле, за пределами площадки быть хорошим другом, стать неотъемлемой частью большой семьи. Ну, а финальная точка должна быть одна – это борьба за Кубок, – цитирует Дедунова пресс-служба "Авангарда".

С "ястребами" "Амур" сыграл четыре матча в регулярке, и мне запомнился очень быстрый хоккей, который соперник показывал. Было видно, что у "Авангарда" есть свой почерк, своя изюминка. Все хоккеисты действовали как единый кулак, все боролись, было проблемно было взломать их оборону.

Мои сильные качества – силовая игра и скорость. А оценивать их предстоит тренеру и руководству. Но если передо мной ставится задача быть силовым форвардом, значит, именно в этом видят мои плюсы, и именно в этих моментах я буду стараться приносить пользу команде.

В сезоне 2018/19 КХЛ 29-летний Дедунов провел за "Амур" 55 игр, в которых набрал 21 (13+8) очко.