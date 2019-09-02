КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Павел Дедунов: «Авангард» не собирается ограничиваться одной победой над ЦСКА»

06:28
Теги:

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20.

— Мы постепенно адаптируемся к требованиям тренерского штаба, — цитируют «Известия» Дедунова. — Как видите, в первой игре сумели воплотить в жизнь задуманное. Сейчас будем продолжать работать, чтобы закрепить успех. Мы качественно провели предсезонку и хорошо понимаем, что от нас хочет тренерский штаб. У всех большие амбиции, и мы не собираемся ограничиваться одной победой над ЦСКА.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://iz.ru/916566/aleksei-fomin/kodi-vzloma-kanadetc-pomog-iastrebam-otkryt-sezon-pobedoi-nad-tcska

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир