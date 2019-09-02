Павел Дедунов: «Авангард» не собирается ограничиваться одной победой над ЦСКА»

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20.

— Мы постепенно адаптируемся к требованиям тренерского штаба, — цитируют «Известия» Дедунова. — Как видите, в первой игре сумели воплотить в жизнь задуманное. Сейчас будем продолжать работать, чтобы закрепить успех. Мы качественно провели предсезонку и хорошо понимаем, что от нас хочет тренерский штаб. У всех большие амбиции, и мы не собираемся ограничиваться одной победой над ЦСКА.

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