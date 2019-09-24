Павел Дацюк: «Здорово, что Ягр забивает в 47, но у меня другое амплуа»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк, который в 41 год установил возрастной рекорд уральского клуба, ответил на вопросы журналистов после матча с «Витязем» (0:1 ОТ).

— С детства хотел играть за родную команду, — заявил Дацюк. — Долгое было возвращение, но желание огромное.

— Могли забить в первой же смене — красивая была бы история.

— Так тоже не плохая. Момент я протранжирил, но он был хороший. В первый раз вышел за команду и сразу в первой смене. Как обычно бывает, думаешь — потом этих моментов будет много, но оказался один.

— Давно играли в четвертом звене?

— На самом деле разницы нет — первое, второе, третье, четвертое. Главное, что хоккей приносит удовольствие. Интересно помогать ребятам, которые горят желанием и помогают.

— Помните самый первый дебют?

— Помню тренировки Владимира Васильевича Крикунова. Дальше надо было выжить, о хоккее мало думали в те времена (улыбается).

— «Витязь» удивил сегодня?

— Соперник очень хорошо играет, очень быстрая команда, держит шайбу. Они уже к нам приезжали, и не зря идут лидером.

— О чем думали, когда были вне игры все эти три недели?

— Очень большое желание, охота выйти, помочь. Ты понимаешь, что должно пройти время, чтобы не просто выйти и уйти. Команда выигрывала, так что было полегче оставаться в засаде.

— Без вас неплохо справлялись?

— Вот вышел, и началось пике (улыбается). Спасибо!

— Ваша пиковая скорость — 30,66 километров в час.

— Вратари хоть помедленнее бегают.

— Как относитесь к чипам?

— Замечательно. Надеюсь, что и у меня будет хорошая скорость. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, это будет работать на пользу российского хоккея. Не надо забывать, что быстрее шайбы никто еще не бегал.

— Ягр забивает в чешской лиге в 47 лет. Это образец для подражания?

— Здорово, что он забивает, но у меня другое амплуа. Рад, что я делаю и что играю с замечательными молодыми ребятам, которым могу чем-то помочь.

— Вы стали девятым по возрасту в истории КХЛ.

— Да? Я уже потеть начал (улыбается). (Евгений Белоусов)