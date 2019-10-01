Павел Дацюк: «Здорово, что молодые ребята не тушуются»
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк набрал первое очко в сезоне. В матче с «Локомотивом» (4:1) он поучаствовал в голевой комбинации, которая завершилась голом Найджела Доуса в большинстве.
— Атмосфера сумасшедшая, — приводит слова Дацюка официальный сайт КХЛ. — Со многими болельщиками общался, люди говорят: «Мы ходили, еще когда ты в «Динамо-Энергии» играл. И придем сейчас». Благодарен этим людям.
За счет чего мы победили? За счет самоотдачи. Самоотверженно сыграл Якуб Коварж, и мы реализовали моменты. «Локомотив» — хорошая команда.
Здорово, что молодые ребята не тушуются, держат шайбу, стараются созидать и помогать друг другу. Ярославцам надо было сравнивать счет, они стали агрессивнее действовать. Из-за этого игра поменялась.
Мы уступили несколько матчей подряд, приехали домой. Приятно снова вернуться на победный путь и идти по нему дальше.
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