Павел Дацюк: "Я перед серией со "Спартаком" говорил, что легкой прогулки не будет"

Капитан СКА Павел Дацюк после шестого матча первого раунда Кубка Гагарина со "Спартаком" (2:1, 4-2) подвел итоги серии.

– Мы во многих играх были лучше по броскам и вбрасываниям, но много моментов не реализовали. "Спартак" играл самоотверженно, раскрепощено, друг другу помогали, – сказал Дацюк.

– В первом московском матче вам Шашков в колено ударил, потом вы.

– Нет, было наоборот. Сначала я, а потом он. Все-таки игра была очень важной для нас, было много эмоций, от этого драк и удалений. Потом успокоились и начали играть в хоккей.

– При счете 0-2 в серии надо было, в первую очередь, психологически успокоиться?

– И психологически, и играть спокойно и без ошибок.

– Предполагали, что "Спартак" даст такой бой?

– Я перед серией говорил, что легкой прогулки не будет, "Спартак" хорошо играет. В "регулярке" мы просто удачно забивали, но счет был не по игре.

– Может быть, хорошо начать плей-офф так трудно?

– Давайте после сезона об этом говорить.

– Что думаете о "Локомотиве"?

– Хорошо играет, есть у них система.

– Успокоились сегодня, когда Гусев счет открыл?

– Да не сказал бы. Трибуны подгоняли "Спартак", да и соперник хотел отыграться, отдавал все, что у них есть.

– Есть ли объяснение таких нервозных концовок матчей?

– "Спартаку" было нечего терять, большое давление, цена ошибки возрастает.

– Два домашних поражения помогают сплачивать команду?

– Конечно! Это придает стимул, уверенность, поддержку и уверенность в своих силах. (Игорь Еронко)

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