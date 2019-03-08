Павел Дацюк: "Я перед серией со "Спартаком" говорил, что легкой прогулки не будет"

Капитан СКА Павел Дацюк после шестого матча первого раунда Кубка Гагарина со "Спартаком" (2:1, 4-2) подвел итоги серии.
– Мы во многих играх были лучше по броскам и вбрасываниям, но много моментов не реализовали. "Спартак" играл самоотверженно, раскрепощено, друг другу помогали, – сказал Дацюк.
– В первом московском матче вам Шашков в колено ударил, потом вы.
– Нет, было наоборот. Сначала я, а потом он. Все-таки игра была очень важной для нас, было много эмоций, от этого драк и удалений. Потом успокоились и начали играть в хоккей.
– При счете 0-2 в серии надо было, в первую очередь, психологически успокоиться?
– И психологически, и играть спокойно и без ошибок.
– Предполагали, что "Спартак" даст такой бой?
– Я перед серией говорил, что легкой прогулки не будет, "Спартак" хорошо играет. В "регулярке" мы просто удачно забивали, но счет был не по игре.
– Может быть, хорошо начать плей-офф так трудно?
– Давайте после сезона об этом говорить.
– Что думаете о "Локомотиве"?
– Хорошо играет, есть у них система.
– Успокоились сегодня, когда Гусев счет открыл?
– Да не сказал бы. Трибуны подгоняли "Спартак", да и соперник хотел отыграться, отдавал все, что у них есть.
– Есть ли объяснение таких нервозных концовок матчей?
– "Спартаку" было нечего терять, большое давление, цена ошибки возрастает.
– Два домашних поражения помогают сплачивать команду?
– Конечно! Это придает стимул, уверенность, поддержку и уверенность в своих силах. (Игорь Еронко)
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