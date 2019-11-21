Павел Дацюк: «Вызывайте в сборную, посыплю песочком все»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк с юмором отреагировал на вопрос по поводу возможного вызова в сборную России для участия в Кубке Первого канала.

— «Вы меня уже прямо так в наглую колете. Если будет гололед в Москве, вызывайте, посыплю песочком все, — цитирует «РИА Новости» Дацюка.

41-летний форвард в последних шести матчах набрал 6 очков и помог «Автомобилисту» вернуться в зону плей-офф КХЛ.

— Мне всегда кажется, что могу играть намного лучше, но это не значит, что на самом деле могу, — цитирует «РИА Новости Дацюка. — В игре у каждого своя задача и роль на определенный период, главное — помогать команде. Не скажу, что вышел на идеальный уровень, идеальный — это шар. Здорово, что команда выигрывает. Это самый большой плюс, у нас хорошее настроение.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.