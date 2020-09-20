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Павел Дацюк: «Понимаешь, что время где-то вот-вот остановится»

19:37
Павел Дацюк. Фото ХК «Автомобилист».
Павел Дацюк. Фото ХК «Автомобилист».
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Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк заявил, что примет решение о продолжении или завершении игровой карьеры по завершении нынешнего сезона КХЛ.

— Мысли приходят, о них стараешься мало думать, понимаешь, что время где-то вот-вот остановится. Стараешься получать удовольствие от каждого дня, каждого матча, — цитирует Дацюка ТАСС. — Знаю после общения со многими знакомыми, которые заканчивают, что они говорят, мол, этого им не хватает. И пока есть желание и силы, продолжаю играть, но все буду решать после окончания сезона.

42-летний Дацюк является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли и чемпионом мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9505177

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