Павел Дацюк: «Понимаешь, что время где-то вот-вот остановится»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк заявил, что примет решение о продолжении или завершении игровой карьеры по завершении нынешнего сезона КХЛ.

— Мысли приходят, о них стараешься мало думать, понимаешь, что время где-то вот-вот остановится. Стараешься получать удовольствие от каждого дня, каждого матча, — цитирует Дацюка ТАСС. — Знаю после общения со многими знакомыми, которые заканчивают, что они говорят, мол, этого им не хватает. И пока есть желание и силы, продолжаю играть, но все буду решать после окончания сезона.

42-летний Дацюк является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли и чемпионом мира.