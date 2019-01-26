Павел Дацюк – о возвращении в "Детройт": "Комментировать не буду"

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над рижским "Динамо" (7:1), отказавшись комментировать озвученную его агентом информацию о том, что он может вернуться в "Детройт" в следующем сезоне.

– В "Юбилейном" здорово. Не так часто тут играл, но приятно вернуться. Мы удачно реализовали моменты, после этого игра стала проще складываться, начали проще играть. Мы знали, что рижане борются за плей-офф, а такие команды сейчас отдают все силы, чтобы добиться результата.

– Подсказывали что-то дебютировавшему Кныжову?

– Кныжову подсказывали наши опытные защитники, а так – по возможности старался ему помочь на площадке. Он хорошо выступил. Думаю, в следующем году будет в основе СКА.

– Собираетесь ли вы в "Детройт" в следующем сезоне?

– Это вопрос не по сегодняшнему матчу, комментировать не буду. (Игорь Еронко)

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