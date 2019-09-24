Павел Дацюк: «Нет ориентира играть до 43 лет. Надо заканчивать с хоккеем, когда он не приносит удовольствие»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк, который в 41 год установил возрастной рекорд уральского клуба, ответил на вопросы журналистов после матча с «Витязем» (0:1 ОТ).

— Нет такого ориентира, чтобы играть в КХЛ до 43 лет, как Федоров или Вячеслав Козлов, — сказал Дацюк. — Когда хоккей перестанет приносить удовольствие, надо будет заканчивать с ним. Если есть какие-то интересы, за них цепляться. Почему забросил соцсети? Это вы сейчас так молодитесь, а мне сейчас не до этого.

— Майк Бэбкок называет Илью Михеева новым Павлом Дацюком.

— Это здорово. В детских лагерях говорили, что надо играть не как Дацюк, а лучше. Поэтому буду рад, если будет лучше играть.

— Вы как-то забили гол головой, и его отменили ...

— Сегодня навесов не было.

— А какая сейчас главная мечта?

— Кубок Гагарина.

— В Екатеринбурге был чемпионат мира по боксу. Ходили?

— Нет. Это было редкое и интересное событие для нас, прошел он очень достойно.

— А интересуетесь ММА?

— Только хайлайты смотрю. Нельзя сравнивать бойцов с тафгаями в хоккее, у каждого своя работа. (Евгений Белоусов)