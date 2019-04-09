Павел Дацюк: "Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА"

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Армейцы москвы вышли в финал Кубка Гагарина.

20 июля Дацюку исполняется 41 год. В текущем сезоне спортсмен принял участие в 52 матчах за СКА и набрал 42 (12+30) очков.

– Воробьев сказал, что вирус гуляет у вас. Он подкосил команду?

– Выбывших ребят не хватало. Но сейчас-то что об этом говорить, – сказал Дацюк.

– Чего не хватало СКА кроме забитых голов?

– Кроме голов? Была хорошая борьба. Играли две достойные команды. Но победил ЦСКА.

– Через боль играли?

– В плей-офф травм нет.

– Если в целом говорить о плей-офф, насколько он получился удачным с точки зрения командных взаимодействий.

– Все-таки задача была взять Кубок Гагарина. Мы не выполнили. Значит, наверное… хотя команда отдавалась. Нет ни к кому претензий. Все готовились, шайбы на себя ловили.

– Год назад было более горьким поражение?

– Наверное, в том году было более обидным.

– Это ваш последний матч за СКА?

– Я не знаю пока.

– Желание актуальное в Екатеринбурге закончить?

– Вы такие вопросы задаете… Давайте про плей-офф.

– А в карьере не последний?

– Да нет еще, надеюсь. Если меня не уволят.

– Чего не хватило СКА?

– У ЦСКА хорошая команда. Хорошо играли на пятаке. А мы были не так настойчивы на пятаке. Не забили грязных голов. Сегодня такие как раз нужны были. Плотников забил такой, но нужны были еще.

– Насколько ваша травма может повлиять на участие в чемпионате мира?

– Чемпионате мира? У вас билеты если есть – дадите мне. Съезжу. (Алена Гребенькова)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей