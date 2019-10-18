Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк подвел итог встречи с «Авангардом» (1:3).

— Очень плохо начали. Тяжело догонять с такой командой при счете 0:2, когда соперник играет очень системно, — цитирует Дацюка официальный сайт КХЛ. — Мы очень старались, но этого не хватило. Все-таки тяжело выиграть игру, когда забиваешь один гол. У нас остается еще много игровых аспектов, где надо добавить. Тяжело вернуться обратно и снова начать побеждать. Это тяжелый, рабочий процесс, но от игры к игре будет лучше. Главная задача — выиграть следующую игру и почувствовать уверенность.

Когда команда проигрывает, и ты мало чем помог, тяжело говорить, что эта игра была лучшей в моем исполнении. Главное, чтобы команда выигрывала. О личной статистике я не задумываюсь, когда команда начнет выигрывать — начнем за статистику цепляться. Опыт выхода из таких тяжелых ситуаций у меня был. Небольшой, но был. И лучший рецепт здесь — поддерживать друг друга, и возвращать результат всем вместе, через хорошую, тяжелую, мужскую работу.

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