19 марта, 18:06

Павел Буре о возможном матче между сборными НХЛ и КХЛ: «Это способствует сближению стран»

Руслан Минаев

Бывший нападающий «Ванкувера» и «Флориды» Павел Буре прокомментировал возможный матч между сборными НХЛ и КХЛ.

«Наш президент, Владимир Владимирович Путин, всегда поддерживал хоккей и не случайно в такой ответственный для нашей страны и для всего мира момент предложил провести матчи. Наши команды играли друг с другом много лет подряд, даже в самые напряженные периоды холодной войны. Играли сборные, клубы — все это способствовало не только небывалому развитию мирового хоккея, но и сближению наших стран», — приводит слова Буре пресс-служба Федерации хоккея России.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

  • Сергей Платонов-2

    Все остальные заПИСЬКИ о матче НХЛ и КХЛ закрыли для комментариев...А там 99% дизЛайков...Ведь сами всё понимают...Но сосут ,не отрываясь...Печально это...(((((((((

    19.03.2025

  • Сергей Платонов-2

    Как быстро перевернулись....И бросились лизать и сосать...И политики ,и корреспонденты СЭ...((((((((((((((((((((((((

    19.03.2025

  • frunt 2

    Что за страна такая НХЛ.

    19.03.2025

    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
    Все результаты / календарь

