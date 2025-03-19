Павел Буре о возможном матче между сборными НХЛ и КХЛ: «Это способствует сближению стран»

Бывший нападающий «Ванкувера» и «Флориды» Павел Буре прокомментировал возможный матч между сборными НХЛ и КХЛ.

«Наш президент, Владимир Владимирович Путин, всегда поддерживал хоккей и не случайно в такой ответственный для нашей страны и для всего мира момент предложил провести матчи. Наши команды играли друг с другом много лет подряд, даже в самые напряженные периоды холодной войны. Играли сборные, клубы — все это способствовало не только небывалому развитию мирового хоккея, но и сближению наших стран», — приводит слова Буре пресс-служба Федерации хоккея России.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.