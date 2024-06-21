Буре — о целях ЦСКА на новый сезон: «У нас в клубе все шаги продуманы»

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре заявил, что московский клуб ставит перед собой высокие цели в новом сезоне КХЛ.

«Никакой тревоги нет. Мы часто встречаемся с президентом клуба Игорем Есмантовичем, руководителем Роснефти Игорем Ивановичем Сечиным. У нас в клубе все шаги продуманы. Ведется огромная работа. Мы двигаемся вперед и цели у нас, как всегда, самые высокие», — приводит пресс-служба армейцев слова Буре.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место турнирной таблице Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф армейцы уступили в первом раунде «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

В марте ЦСКА объявил о назначении Ильи Воробьева главным тренером клуба. 49-летний специалист сменил на этом посту Сергея Федорова, который возглавлял армейцев с 2021 года.