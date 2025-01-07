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Сегодня, 15:20

Акользин: «Ротенберг — хороший тренер. Тренировки в СКА и «Металлурге» равны по интенсивности»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Павел Акользин рассказал «СЭ» о своей адаптации в петербургском клубе, а также работе с главным тренером Романом Ротенбергом.

— Удалось ли адаптироваться к новым условиям? Да, с первой игры удалось адаптироваться, — начал Акользин. — В принципе, здесь для меня нет ничего такого нового. Атакующий хоккей, постоянный прессинг везде, на каждом миллиметре площадки. «Магнитка» также играла, поэтому я ко всему этому привык. Адаптироваться было не тяжело.

— Какую характеристику вы бы дали Роману Ротенбергу?

— Хороший тренер, все подсказывает, что надо сделать. Когда я пришел в команду, он сразу дал понять, что от меня требуют. Все эти функции я стараюсь выполнять на площадке.

— Какие-то кардинальные изменения в системе подготовки, отличные от «Металлурга», заметили?

— Наверное, да. Всю игру наша команда играет в атакующий хоккей, не откатывается даже при большом счете. Все равно пытаемся играть в прессинг и не давать сопернику ничего сделать на протяжении всего матча.

— Тренировки в СКА более интенсивные, чем в «Металлурге»?

— Я бы сказал, равные (Улыбается.), — сказал Акользин «СЭ».

После перехода из магнитогорского «Металлурга» в СКА 34-летний Акользин забросил 3 шайбы и отдал 1 голевую передачу в 4 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

ХК СКА
Павел Акользин
Роман Ротенберг
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