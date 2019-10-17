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Патрис Кормье: «Всегда хочется выигрывать с большим разрывом в счете»

23:15
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Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Играли две хорошие команды — одна забивает, другая старается тоже забить: обе команды очень сильные, — цитирует Кормье официальный сайт «Ак Барса». —  Нужно использовать моменты, когда играем в большинстве. Хорошо, что удалось победить и набрать 2 очка.

Довольны ли игрой? Не совсем, хотелось бы забить больше — всегда хочется выигрывать с большим разрывом. Мы можем играть лучше и в большинстве, и в равных составах. Наши вратари — молодцы. Для нас это был первый овертайм в сезоне, сыграли здорово. Получился хороший хоккей в матче против классной команды.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17877.html

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