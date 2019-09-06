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Патрис Кормье: «Рейдеборн заслужил тюбетейку, он здорово сыграл»

02:52
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Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье после победы над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2) отметил игру вратаря Адама Рейдеборна. Также он считает эту победу очень важной для дальнейшего прогресса.

— Вы забросили классную шайбу прямо в начале периода — на 22-й секунде. Как это получилось?

— Да я пытался сделать передачу Азеведо! Шучу, на самом деле здорово, что шайба залетела в ворота, приятно помочь команде. Победить было очень важно, от этого можно строить всю дальнейшую игру. Считаю, мы хорошо отработали сегодня.

— В команде новая традиция — лучший игрок получает тюбетейку. Будете биться за нее?

— Надеюсь, когда-нибудь я ее получу! Безусловно, Адам заслужил её, он и с ЦСКА хорошо сыграл, поражение в том матче — совершенно не его вина. Он давал нам шансы на победу, и сегодня сделал шикарные сэйвы при счёте 2:0, потом уже мы забросили третью. Адам — хороший парень и играл здорово, он заслужил тюбетейку.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17510.html

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