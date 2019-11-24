Патрис Кормье и Кирилл Петров не сыграют против «Салавата Юлаева»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» рассказал о переменах в составе, настрое команды на предстоящий матч и выборе основного голкипера на игру.

— Провели хороший матч против «Барыса», но, к сожалению, игроки там получили травмы: Патрис Кормье и Кирилл Петров. Все остальные в строю, мы готовимся к дерби, ребята готовы показать хороший хоккей, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.

— Если исключить замены Кормье и Петрова, ротация была незначительной?

— У нас выздоровел Джастин Азеведо, Миша Фисенко — они сегодня будут на льду и готовы помочь команде. Данис Зарипов также сегодня в строю.

— Какие выводы команда сделала после первой игры с «Салаватом»?

— В первой игре в Уфе нам не хватило заряженности, и это стало главной причиной поражения. Наверное, мы отнеслись к этой игре как к обычному матчу. А это все-таки дерби, и подходить к таким матчам мы должны соответствующе.

— Сегодня настрой другой?

— Да, все ребята заряжены — понимают, что нужно выигрывать, показывать зрелищный хоккей, быть верными принципам той игры, которые мы прививаем.

— При выборе голкипера какие факторы учитываются?

— У нас оба голкипера играют на хорошем, высоком уровне. Сегодня мы планируем, что будет играть Тимур Билялов — таков план на этот матч.

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