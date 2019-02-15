Патрик Закриссон: "Сочи" здорово насел на ворота "Динамо" и забил, а вот нам это не удалось"

Нападающий московского "Динамо" Патрик Закриссон рассказал, почему бело-голубые неудачно провели концовку матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (2:3 ОТ).

- Вы контролировали ход игры, что случилось в концовке?

- Не знаю. “Сочи” забил нам за две с половиной минуты до сирены. Они здорово насели на ворота и забили, а вот нам это не удалось. Мы могли забивать третий гол, но не сделали этого. “Сочи” остался в игре.

- Знали ли до матча, что "Динамо" в случае набора очков останется на пятом месте в таблице по итогам регулярного чемпионата?

- Да, мы знали об этом. Теперь же самое время отправиться домой и подготовиться к следующей игре.

- Как собираетесь готовиться к матчу с "Трактором"?

- Тренироваться. (Владислав Уткин)