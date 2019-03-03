Патрик Закриссон: "Надеюсь, "Йокерит" продолжит играть в таком же стиле"

Нападающий московского "Динамо" Патрик Закриссон поделился впечатлениями от победы над "Йокеритом" в четвертом матче первого раунда плей-офф. Счет в серии – 3-1 в пользу бело-голубых.

– Это было началом новой серии в 13 побед?

– Я надеюсь, что мы начали новую победную серию над "Йокеритом". Не обязательно в 13 матчей – хватит и двух, чтобы закончить в Хельсинки.

– В плей-офф вы совершенно другой игрок. Что изменилось?

– Я плохо начал сезон. Собственно, вся команда плохо начала сезон. У нас были проблемы с игрой. Потом мы ситуацию выправили, но я получил травму. Меня беспокоили колени и плечи. А сейчас я в хорошем физическом состоянии, тренер дает мне больше игрового времени, вокруг меня хорошие игроки, вся команда у нас отличная, вот игра и идет.

– Вы видели плакаты с вами, развешенные на арене? На них написано: "отдыхал в регулярке – поработай в плей-офф".

– Не видел. Но я как раз копил энергию весь сезон. Прикольно.

– Еременко надежен как бог?

– Да, он неплохо играет. Шучу, конечно. Он невероятен. Он наш лучший игрок.

– "Йокерит" играет предельно просто. Вас это не удивляет?

– У них много хороших игроков. Они что-то пытаются делать. Но в целом, они, похоже, думают, что броски с периметра с присутствием на пятаке работают. Таков, видимо, у них план. Мы, в свою очередь, стараемся пятак расчищать. Надеюсь, они продолжат играть в том же стиле. (Игорь Еронко)

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