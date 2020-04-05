Патрик Херсли: «Знарок со «Спартаком» может повторить успех СКА»

Защитник «Спартака» Патрик Херсли рассказал об игре под руководством Олега Знарка в СКА и московском клубе.

— К нему все испытывают огромное уважение, — приводит слова Херсли официальный сайт «Спартака». — Каждый игрок понимает, что если он не будет стараться, то он не будет играть. У Знарка есть своя система, которая работает.

— В 2017 вы выиграли со СКА Кубок Гагарина. Олег Знарок со «Спартаком» может повторить успех того коллектива?

— Я думаю, да. Понятно, что это сложно, но по этому сезону видно, что мы можем обыграть абсолютно любого соперника. Для победы в кубке нужна удача.

— На ваш переход в «Спартак» сильно повлияло, что команду возглавил Олег Знарок?

— Конечно. Он позвонил мне летом и предложил снова работать вместе.