Патрик Херсли: «Знарок со «Спартаком» может повторить успех СКА»
Защитник «Спартака» Патрик Херсли рассказал об игре под руководством Олега Знарка в СКА и московском клубе.
— К нему все испытывают огромное уважение, — приводит слова Херсли официальный сайт «Спартака». — Каждый игрок понимает, что если он не будет стараться, то он не будет играть. У Знарка есть своя система, которая работает.
— В 2017 вы выиграли со СКА Кубок Гагарина. Олег Знарок со «Спартаком» может повторить успех того коллектива?
— Я думаю, да. Понятно, что это сложно, но по этому сезону видно, что мы можем обыграть абсолютно любого соперника. Для победы в кубке нужна удача.
— На ваш переход в «Спартак» сильно повлияло, что команду возглавил Олег Знарок?
— Конечно. Он позвонил мне летом и предложил снова работать вместе.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/patrik-khersli-u-znarka-est-svoya-sistema-kotoraya-rabotaet/