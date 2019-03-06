Патрик Херсли: "В регулярке "Спартак" играл совершенно по-другому"

Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (2:1) в пятом матче первого раунда плей-офф. Счет в серии – 3-2 в пользу армейцев.

– Тяжелая игра, много шансов было у обеих команд. Мы могли выходить вперед в первом периоде, но не воспользовались своими шансами. Мы рады победе.

– Согласны, что шведские игроки сегодня принесли победу СКА?

– Да, конечно. Давид забил победный гол, Магнус сыграл очень уверенно и подтащил нас. Шведы принесли успех.

– "Спартак" по ходу серии уже отыгрывался на последних секундах. Было ли страшно, что сегодня это повторится?

– Нет, мы сегодня чувствовали себя хорошо. В этом матче СКА отыгрался, ту встречу сегодня не вспоминали.

– Такое сопротивление "Спартака" стало ли для вас сюрпризом?

– В регулярном чемпионате "Спартак" играл совершенно по-другому, есть большая разница между тем, что было тогда и сейчас. Они играют очень умно, это сильная команда. Безусловно, в следующем матче они пойдут вперед и захотят продлить серию. Нам нужно быть готовым к этому.