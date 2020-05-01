Голкипер «Барыса» Эдди Паскуале продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. Агент игрока Алеша Пилко сообщил, что вратарь уже подписал контракт на два года.

Eddie Pasquale is going to change places. New deal lasts until 30.04.2022 #KHLfinest #KHLtransfers — Aljo?a Pilko (@PlayersAgentTM) May 1, 2020

По информации «СЭ», Паскуале станет игроком «Локомотива».

В минувшем сезоне 29-летний канадский вратарь сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей, коэффициент надежности — 2,03, процент отраженных бросков — 93. Также он провел 5 игр в плей-офф, коэффициент надежности — 1,28, процент отраженных бросков — 96.

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