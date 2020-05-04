Паскуале объяснил, почему подписал контракт с «Локомотивом»
Канадский вратарь Эдди Паскуале покинул «Барыс» и вслед за главным тренером Андреем Скабелкой подписал контракт с ярославским «Локомотивом».
— «Барыс» предложил мне новый контракт, и я хотел остаться. Но мы не смогли договориться о новом трудовом договоре, который был бы справедливым для обеих сторон, — цитирует Паскуале Sports.kz.
— Предложение из Нур-Султана было намного хуже, чем в «Локомотиве».
— Предложение «Барыса» было не таким хорошим, как у «Локомотива».
— Приход на пост главного тренера «Локомотива» Андрея Скабелки сыграл тут свою роль?
— Играть под руководством Андрея Скабелки — большой плюс для меня, потому что я хорошо знаю его требования и представляю, чего ждать в новом клубе.
Дополнительная информация:
https://www.sports.kz/news/ya-hotel-ostatsya-eddi-paskuale-rasskazal-o-prichine-uhoda-iz-baryisa-roli-skabelki-i-vozvraschenii-v-kazahstan