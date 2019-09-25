Паскуале не исключил возможности сыграть за сборную Казахстана

Голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале прокомментировал победу над «Металлургом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о возможности выступления за сборную Казахстана.

— Это большая победа! — цитирует официальный сайт лиги голкипера. — До этого нам два матча никто не мог забить, не мог нас выиграть. Мы приехали сюда и продлили победную серию. Это потрясающе. В том, что «Барыс» мало пропускает, заслуга вратарей? Скажу, что это заслуга не только нас с Хенриком Карлссоном, но и всей команды. Парни здорово действуют в обороне, много блокируют бросков, владеют шайбой. Хорошо, что удается побеждать — это самое главное. Я уже, пожалуй, освоился в КХЛ, на новом месте. Приятные люди, отличная атмосфера на трибунах, искренние болельщики. Много североамериканцев в казахстанском хоккее, адаптироваться было не сложно. Сыграю ли я однажды за сборную Казахстана? Не знаю, пока об этом не думаю. Но для начала надо несколько лет сыграть за команду КХЛ, чтобы получить паспорт. Впереди большой путь, но все может быть.

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