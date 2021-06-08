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Паскуале был признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

20:11
Эдвард Паскуале. Фото ХК «Локомотив».
Эдвард Паскуале. Фото ХК «Локомотив».
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По итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ сезоне-2020/2021, обладателем приза «Лучшему вратарю» стал Эдвард Паскуале из «Локомотива», сообщает сайт лиги.

В сезоне 2020/2021 Паскуале провел в составе «Локомотива» 52 матча, в которых одержал 32 победы при 93% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,76. Также в активе вратаря — 9 матчей на ноль, дважды Паскуале признавался лучшим игроком месяца в КХЛ.

Переходящий трофей лучшему вратарю сезона КХЛ изготовлен при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Для участников церемонии закрытия сезона Паскуале записал небольшое видео.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/08/485391.html

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