Паскуале был признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

По итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ сезоне-2020/2021, обладателем приза «Лучшему вратарю» стал Эдвард Паскуале из «Локомотива», сообщает сайт лиги.

В сезоне 2020/2021 Паскуале провел в составе «Локомотива» 52 матча, в которых одержал 32 победы при 93% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,76. Также в активе вратаря — 9 матчей на ноль, дважды Паскуале признавался лучшим игроком месяца в КХЛ.

Переходящий трофей лучшему вратарю сезона КХЛ изготовлен при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Для участников церемонии закрытия сезона Паскуале записал небольшое видео.