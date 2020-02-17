КХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Эдвард Паскуале («Барыс»), одержавший победы в двух гостевых матчах недели, с ЦСКА и «Автомобилистом». Голкипер казахстанского клуба отразил 94,12 процента бросков (в общей сложности — 68, в среднем — 34 за игру) при коэффициенте надежности 2,00.

Лучшим защитником признан Райан Мерфи («Нефтехимик»), вместе с командой одержавший победы во всех трех матчах недели и набравший в них 4 (2+2) очка. Канадский защитник нижнекамского клуба завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+7) (лучший результат недели).

Лучшим нападающим признан Никита Сошников («Салават Юлаев»), в трех матчах набравший 7 (5+2) очков (лучший результат недели). Форвард уфимского клуба забрасывал шайбы во всех играх, отметился хет-триком во встрече против СКА и не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2). Нападающий «Салавата Юлаева» отметился 16 бросками по воротам и провел 5 силовых приемов.

Лучшим новичком признан нападающий Дмитрий Воронков («Ак Барс»), одержавший вместе с командой две победы в трех матчах недели и набравший в них 2 (1+1) очка. Его гол в гостевой встрече с рижским «Динамо» стал победным. 19-летний нападающий казанского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 14 минут 13 секунд, провел 3 силовых приема.