Пашнин отвез Кубок Гагарина в Ярославль на место гибели команды "Локомотив"

Защитник Михаил Пашнин посетил Ярославль с Кубком Гагарина. Трофей хоккеист "Салавата Юлаева" завоевал с ЦСКА в плей-офф-2019.

Воспитанник челябинского хоккея Пашнин выступал за "Локомотив" с 2012 по 2017 год. В Ярославле он привез главный трофей КХЛ на место гибели команды "Локомотив".

"Почтили память ребят "Небесной команды" . Безусловные Чемпионы", – написал Пашнин в своем Instagram.

Авиакатастрофа произошла 7 сентября 2011 года – самолет с командой упал после взлета из аэропорта Туношна. На борту находилось 45 человек (37 пассажиров и 8 членов экипажа) – 43 погибли на месте, форвард Александр Галимов скончался через пять дней.

В сезоне-2011/12 возрожденная команда "Локомотив" играла в ВХЛ. По его ходу Пашнин перешел из ЦСКА в ярославский клуб.