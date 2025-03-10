PARI запускает серию подкастов с прогнозами на спорт «ДЕРЖИ PARI»
Букмекерская компания PARI объявила о запуске серии подкастов на платформе «Звук». Приглашенные эксперты будут разбирать главные спортивные матчи и оставлять свои прогнозы. Новый проект получил название «ДЕРЖИ PARI».
На платформе «Звук» появится страница PARI. На ней будут размещаться подкасты, в которых эксперты обсудят грядущие спортивные события и сделают на них прогнозы.
Это уникальная коллаборация между букмекерской компанией и стриминговой платформой. Проект направлен на популяризацию спорта и заявляет о том, что беттинг — это спортивное развлечение, а не источник дохода.
Футбольные матчи будет разбирать основатель и президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман El Classico Попков. Прогнозами на НХЛ поделится легендарный «Профессор», главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов. Разобраться в матчах КХЛ поможет хоккейный журналист Павел Лысенков, а в киберспорте экспертным мнением будет делиться экс-капитан PARIVISION Андрей Jerry Мехряков.
Первые выпуски «ДЕРЖИ PARI» выйдут на платформе «Звук» уже сегодня, 10 марта. Игорь Ларионов расскажет о ближайших матчах Национальной хоккейной лиги, а Павел Лысенков разберет для слушателей поединки КХЛ. Сотрудничество с платформой в дальнейшем будет только расширяться.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|8.04
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|3 : 0
|8.04
|19:30
|Локомотив – Салават Юлаев
|- : -