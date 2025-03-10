PARI запускает серию подкастов с прогнозами на спорт «ДЕРЖИ PARI»

Букмекерская компания PARI объявила о запуске серии подкастов на платформе «Звук». Приглашенные эксперты будут разбирать главные спортивные матчи и оставлять свои прогнозы. Новый проект получил название «ДЕРЖИ PARI».



На платформе «Звук» появится страница PARI. На ней будут размещаться подкасты, в которых эксперты обсудят грядущие спортивные события и сделают на них прогнозы.

Это уникальная коллаборация между букмекерской компанией и стриминговой платформой. Проект направлен на популяризацию спорта и заявляет о том, что беттинг — это спортивное развлечение, а не источник дохода.

Футбольные матчи будет разбирать основатель и президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман El Classico Попков. Прогнозами на НХЛ поделится легендарный «Профессор», главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов. Разобраться в матчах КХЛ поможет хоккейный журналист Павел Лысенков, а в киберспорте экспертным мнением будет делиться экс-капитан PARIVISION Андрей Jerry Мехряков.

Первые выпуски «ДЕРЖИ PARI» выйдут на платформе «Звук» уже сегодня, 10 марта. Игорь Ларионов расскажет о ближайших матчах Национальной хоккейной лиги, а Павел Лысенков разберет для слушателей поединки КХЛ. Сотрудничество с платформой в дальнейшем будет только расширяться.