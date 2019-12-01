Паре дисквалифицирован на два матча, Свитов пропустит одну встречу

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и минским «Динамо» (6:3), сообщает официальный сайт лиги.

В этом матче произошла драка между форвардом Александром Свитовым и защитником Олегом Евенко.

«В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация плюс индивидуальный штраф. Таким образом, форвард «Локомотива» Александр Свитов пропустит матч с «Автомобилистом», — говорится в сообщении.

Также дисквалификацию на два матча получил нападающий минчан Франсис Паре.

«На основании представленных материалов принято оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Франсиса Паре по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — решил СДК.

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