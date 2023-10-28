Панюков переходит в «Амур» в результате обмена с «Авангардом»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Панюков стал игроком «Амура» в результате обмена. Омская команда получит денежную компенсацию.

Панюков провел два сезона в составе «Ак Барса», а нынешний год начал в «Авангарде».

В КХЛ 26-летний форвард провел 215 игр, набрал 50 очков (29+21), и провел 134 силовых приема. В плей-офф форвард провел 44 встречи, отметившись 14 очками (8+6).

В 2017 году нападающий стал чемпионом Казахстана и остановился в шаге от Кубка Гагарина с «Ак Барсом» в прошлом сезоне.