Панин — о «Салавате» в плей-офф: «Пацаны просто красавцы, горд за них»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги пятого матча третьего раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:4).
— Пацаны просто красавцы, горд за них, — приводит слова Панина официальный сайт клуба. — Старались теми силами, которые у нас остались. Молодые пацаны каждую секунду упирались. Сегодня говорили о том, сколько местных ребят из «Толпара» играет, ребят постарше, так что школа работает и дает своих воспитанников. Конечно, тяжело было играть, много травмированных. Горд за пацанов и команду, бились, боролись. Неприятно проигрывать в полуфинале, но стали опытнее молодые пацаны, у них теперь есть хорошие возможности для роста.
— Александр Радулов феерил в 38 лет, вам 39. Насколько долго готовы играть?
— У меня есть своя внутренняя планка. Александр красавчик, вечно молодой, показывает пример молодым. Рад, что они снова играют в финале. Желаю победы сильнейшей команде.
— Глава РБ Радий Хабиров посетил матч и раздевалку после игры. Какие слова он говорил?
— Он зашел, поблагодарил за слова и старания. Сказал, что Республика гордится командой. От себя поблагодарил за эти два раунда. Думаю, все видели, что мы старались и бились.
Ярославская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|- : -
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|- : -
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|17:00
|СКА – Металлург Мг
|- : -
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|- : -
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|- : -