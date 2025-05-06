Панин — о «Салавате» в плей-офф: «Пацаны просто красавцы, горд за них»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги пятого матча третьего раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:4).

— Пацаны просто красавцы, горд за них, — приводит слова Панина официальный сайт клуба. — Старались теми силами, которые у нас остались. Молодые пацаны каждую секунду упирались. Сегодня говорили о том, сколько местных ребят из «Толпара» играет, ребят постарше, так что школа работает и дает своих воспитанников. Конечно, тяжело было играть, много травмированных. Горд за пацанов и команду, бились, боролись. Неприятно проигрывать в полуфинале, но стали опытнее молодые пацаны, у них теперь есть хорошие возможности для роста.

— Александр Радулов феерил в 38 лет, вам 39. Насколько долго готовы играть?

— У меня есть своя внутренняя планка. Александр красавчик, вечно молодой, показывает пример молодым. Рад, что они снова играют в финале. Желаю победы сильнейшей команде.

— Глава РБ Радий Хабиров посетил матч и раздевалку после игры. Какие слова он говорил?

— Он зашел, поблагодарил за слова и старания. Сказал, что Республика гордится командой. От себя поблагодарил за эти два раунда. Думаю, все видели, что мы старались и бились.

Ярославская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.