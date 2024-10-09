Панин — о поражении от ЦСКА: «Салават» создал много моментов, но не реализовал их»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:2).
— Результат отрицательный. По содержанию хорошо играли, создали много моментов, но не реализовали их, — приводит слова Панина официальный сайт клуба. — Только результат дает понимание, как команда готова. Не могу сказать, что долгая пауза сказалась на матче. Мы хорошо играли, нас не зажимали в зоне, мы атаковали. Не могу сказать, что пауза сказалась.
— Как готовились к матчу с ЦСКА?
— Мы знали, что они после двух тяжелых поражений и у Бориса Михайлова день рождения. Мы понимаем, что в Москве хорошо поддерживают ЦСКА. Может быть, первые минуты была нервозность, но потом все было хорошо. Готовились на победу.
ЦСКА одержал седьмую победу в нынешнем сезоне. Команда из Москвы набрала 17 очков за 14 матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (12 баллов после 10 игр) занимает восьмую позицию на «Востоке».
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|8
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|6
|Северсталь
|14
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|6
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|8
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|9
|11
|11
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|14
|5
|9
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|Восточная конференция
|И
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|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
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|14
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|6
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|14
|7
|7
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|5
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|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|10.10
|17:00
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Металлург Мг – Торпедо
|4 : 5
|10.10
|17:00
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Барыс – Авангард
|1 : 0
|10.10
|19:30
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ЦСКА – Автомобилист
|3 : 4 Б
|10.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|2 : 5
|10.10
|19:30
|
Сочи – Витязь
|2 : 3 ОТ
|10.10
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|2 : 4