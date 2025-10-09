Панин прокомментировал неудачный старт «Салавата Юлаева»: «Неважно, как мы играем, задача — выиграть Кубок»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в комментарии для «СЭ» высказал мнение о неудачном старте уфимской команды в FONBET чемпионате КХЛ.

«Каждое поражение портит настроение всем, у ребят внутри команды теряется уверенность в себе. Силы находить довольно сложно. Как выбраться из такого? Нужно начать побеждать, и, надеюсь, станет полегче. Тяжелая ситуация на самом деле. У меня вообще впервые такая. Нужно меньше совершать ошибок, меньше удаляться. Но даже после такого старта наши цели не поменялись. Для меня, да и для клуба всегда есть только одна цель. Неважно, как мы играем, какие проблемы нас окружают, задача — выиграть кубок. Я не выхожу на лед ради того, чтобы просто покататься. Нужно побеждать в каждой игре, других целей быть не может», — сказал Панин «СЭ».

«Салават Юлаев» набрав 8 очков в 11 матчах регулярного чемпионата и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

(Денис Клесарев)