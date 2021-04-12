Панин продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
16:57
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Панинын, сообщает Twitter уфимского клуба 12 апреля.
35-летний россиянин проведет в башкирском клубе еще два сезона.
?Капитан с нами еще на два года!— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) April 12, 2021
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?? #HCSalavat и защитник Григорий Панин подписали новый контракт. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2022/2023. pic.twitter.com/6ddOOzHBY0
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Панин сыграл в 47 матчах, в которых набрал 7 (1+6) очков. В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил «Ак Барсу» — 0-4.
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