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Панин продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

16:57
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«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Панинын, сообщает Twitter уфимского клуба 12 апреля.

35-летний россиянин проведет в башкирском клубе еще два сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Панин сыграл в 47 матчах, в которых набрал 7 (1+6) очков. В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил «Ак Барсу» — 0-4.

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