Панин продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Панинын, сообщает Twitter уфимского клуба 12 апреля.

35-летний россиянин проведет в башкирском клубе еще два сезона.

?Капитан с нами еще на два года!

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?? #HCSalavat и защитник Григорий Панин подписали новый контракт. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2022/2023. pic.twitter.com/6ddOOzHBY0 — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) April 12, 2021

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Панин сыграл в 47 матчах, в которых набрал 7 (1+6) очков. В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил «Ак Барсу» — 0-4.