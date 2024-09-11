Защитник «Салавата Юлаева» Панин: «Радует, что в меньшинстве хорошо себя проявляем»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:3).
— Какие эмоции остались от игры?
— Хороший был матч. Много голевых и реализованных моментов. Радует, что в меньшинстве хорошо себя проявляем. Положительные эмоции всегда, когда выигрываешь, когда игра хорошо складывается. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать. А так, ребята молодцы, старались, каждую минуту выкладывались, хотели порадовать болельщиков, что мы и сделали.
— Сегодня в воротах играл Семен Вязовой — совсем молодой вратарь. Старались ему помочь и где-то взять больше на себя?
— Знаете, больше брать на себя это не совсем правильно. Наоборот, когда он выручает, когда он вытаскивает, а сегодня достаточно много таких моментов было, от этого он растет. А что-то ему говорить — только если подбодрить. Тут работа каждого игрока ловить на себя, все взаимосвязано.
— Вы сегодня стали автором шайбы, поделитесь, как это было?
— Бросил из-под игрока, попал в створ ворот. Самое главное, что это помогло выиграть команде.
«Салават Юлаев» провел три игры на старте сезона, во всех из которых одержал победы. Уфимцы с 6 очками идут вторыми в Восточной конференции. «Автомобилист» после четырех матчей с 4 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.
София Митченкова
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|3
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|4
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|5
|Амур
|4
|2
|2
|4
|6
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|10
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|11
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|12
|Сибирь
|3
|0
|3
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|6
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|7
|СКА
|3
|1
|2
|3
|8
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|2 : 3 Б
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|5 : 3
|11.09
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -