Панин подрался с Карри в матче «Салавата» против «Магнитки»
18:28
«Салават Юлаев» играет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».
Во втором периоде при счете 3:0 в пользу уфимцев произошла драка между Григорием Паниным и Джошем Карри. Панин нкинулся на соперника, который провел грубый силовой прием против Джеффа Плэтта.
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