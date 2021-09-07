Панин подрался с Карри в матче «Салавата» против «Магнитки»

«Салават Юлаев» играет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Во втором периоде при счете 3:0 в пользу уфимцев произошла драка между Григорием Паниным и Джошем Карри. Панин нкинулся на соперника, который провел грубый силовой прием против Джеффа Плэтта.