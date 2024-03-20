Панин оценил игру СКА против «Автомобилиста» в Кубке Гагарина

Бывший игрок СКА и ЦСКА, двукратный чемпион СССР Михаил Панин считает, что питерской команде с «Автомобилистом» в Кубке Гагарина не хватает реализации моментов.

— Мое мнение — все решает исполнительское мастерство. Ребята из «Автомобилиста» хороши в реализации моментов. Они превращают в голы почти все, что создают. Армейцы выглядели неплохо. И перебросали соперника, и моменты были, и Грицюк выходил один на один с вратарем, и с «пятака» пытались забить. Но страдает реализация. Хотя тут надо сказать об игре голкипера «Автомобилиста» Аликина. Победы уральской команды — его заслуга на 90 процентов, — цитирует Панина «РБ Спорт».