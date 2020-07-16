Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о впечатлениях от новой финской площадки, на которой уфимский коллектив будет играть в предстоящем сезоне.

— Отличные впечатления, соскучились по льду, по командной работе. Сейчас втягивающий период, поэтому обстановка и атмосфера отличные, после отпуска все довольные. Теперь находимся вместе, все классно! Мы же все равно делимся эмоциями, впечатлениями. Накопились какие-то шутки, события за время отпуска, пока мы не виделись, поэтому все отлично. Причём также сохраняется рабочая атмосфера.

На самом деле, это один из самых первых льдов, ведь до этого мы только играли на «финской» площадке, но много на ней не тренировались. Вообще, когда играли на других аренах, впечатления остались положительные, поэтому, думаю, всё будет отлично. Скорости, столкновения и зрелищность повысятся, — цитирует Панина пресс-служба «Салавата».

В минувшем сезоне уфимская команда вышла во второй раунд плей-офф, победив «Авангард» в шести матчах со счетом 4:2. Сезон был завершен досрочно из-за коронавируса.