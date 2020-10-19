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Панин дисквалифицирован за удар в голову Шумакову. Видео

07:13
Григорий Панин. Фото photo.khl.ru
Григорий Панин. Фото photo.khl.ru
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на один матч за удар в голову нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова. По ходу встречи хоккеист не получил наказания, а пострадавший после этого инцидента на лед не вернулся.

«На основании представленных материалов принято решение наложить наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/19/474526.html

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