Панин дисквалифицирован за удар в голову Шумакову. Видео

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на один матч за удар в голову нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова. По ходу встречи хоккеист не получил наказания, а пострадавший после этого инцидента на лед не вернулся.

«На основании представленных материалов принято решение наложить наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.