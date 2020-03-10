Спортивно дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча плей-офф Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (3:6), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина по п.1.2.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п.4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20), то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, дисквалификация Панина составит три матча.

Также принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Дениса Зернова наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Кирилла Семенова наказание по п.1.16.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.